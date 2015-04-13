Россия будет ежеквартально устанавливать скидку на газ для Украины

Об этом сообщает РИА Новости.

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"Мы будем принимать решение по скидке ежеквартально. Сам механизм и размер скидки будет приниматься ежеквартально исходя из рыночной конъюнктуры", - сказал Новак, выступая на конференции "Европа и Евразия: на пути к новой модели энергобезопасности", организованной дискуссионным клубом "Валдай".