Россия будет ежеквартально устанавливать скидку на газ для Украины
18:25, 13 апреля 2015Энергетика
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Россия будет ежеквартально решать вопрос о скидке на газ для Украины, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости.
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"Мы будем принимать решение по скидке ежеквартально. Сам механизм и размер скидки будет приниматься ежеквартально исходя из рыночной конъюнктуры", - сказал Новак, выступая на конференции "Европа и Евразия: на пути к новой модели энергобезопасности", организованной дискуссионным клубом "Валдай".
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