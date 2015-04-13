Трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу перенесена

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стороны планировали провести переговоры по газу в Берлине 14 апреля, но в прошлую пятницу стало известно, что встреча отложена. Новые сроки пока не назывались.

Читайте такжеВ России заявили об отказе от транзита газа через Украину после 2019 года

"Дата не определена, сейчас встретятся эксперты, обсудят повестку дня. Нам пока не до конца понятна в принципе повестка дня. Все вопросы, касающиеся второго квартала, все определены. У нас нет вопросов, которые требуют срочного созыва консультационной группы", - сказал Новак, отвечая на вопрос, когда может состояться следующая встреча по газу.

"Мы ждем от украинской стороны и ЕК повестки дня, которую они хотят обсуждать", - добавил он.