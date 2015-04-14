Торги на рынке нефти начались с резкого роста цен
Стоимость нефти Brent уже поднялась до 58,45 доллара за баррель.
На мировых торгах во вторник, 14 апреля, цены на нефть растут на фоне заявлений Управления энергетической информации Минэнерго (EIA) США, передает Reuters.
Читайте такжеСаудовская Аравия увеличила производство нефти до рекордного уровняТак, в начале торгов стоимость майского фьючерса на североморскую смесь Brent поднялась на 0,9% — до 58,45 доллара за баррель, а цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,1% — до 52,48 доллара за баррель.
EIA сообщило о том, что ожидает снижения добычи сланцевой нефти впервые за 4 года. Ведомство заявило, что по сравнению с апрелем добыча "черного золота" снизится в мае на 45 тысяч баррелей в сутки, до 4,98 миллиона баррелей. По прогнозу EIA, если добыча нефти останется неизменной в течение 2015 года, то запасы топлива в США вырастут до 540 миллионов баррелей.