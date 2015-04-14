Миллер признал, что модель работы "Газпрома" в Европе разваливается

Россия впервые развернуто декларировала свою политику в ответ на новую концепцию энергосоюза ЕС, пишет "Коммерсант".

Так, глава "Газпрома" Алексей Миллер на специально подготовленной конференции в Берлине признал, что модель работы монополии в Европе разваливается, обвинил в этом потребителей и власти ЕС и переложил на них ответственность за последствия вплоть до остановки поставок. Москва готова продолжать диалог, в том числе по правилам Брюсселя, но он будет жестким. В такой ситуации все более вероятным выглядит сценарий движения ЕС к альтернативным поставщикам, в том числе Ирану.

Читайте такжеНовый удар по "Газпрому": Еврокомиссия получит право влиять на его контрактыГоворя о создании энергосоюза ЕС, Миллер подчеркнул, что если Еврокомиссия захочет установить единую импортную цену на газ, "то это будет не самая низкая из тех цен, по которым мы поставляем газ в Европу". Более того, впервые официально и открыто от лица "Газпрома" прозвучала угроза остановки поставок. "Обращаю ваше внимание, в чем наше конкурентное преимущество — мы можем держать паузу, если надо, мы эту паузу будем держать, если нас просто к этому вынудят",— заявил Миллер.

До сих пор и российские власти, и руководство "Газпрома" настаивали, что по своей воле никогда не нарушат контрактных обязательств перед европейскими клиентами. Сейчас речь также идет об отчасти вынужденной ситуации — если Европа сделает невозможной реализацию проекта газопровода "Турецкий поток", как это уже произошло в декабре 2014 года с South Stream. Алексей Миллер подчеркнул, что проект "блокировался только с целью сохранения статус-кво транзита через Украину".

Читайте такжеПрибыль «Газпрома» упала на 70%Между тем, жесткую позицию Москвы отчасти компенсирует признание того, что она готова принять, по крайней мере, часть правил Брюсселя. Алексей Миллер заявил, что "Газпром" может участвовать в создании газотранспортных мощностей от границы Греции и Турции на условиях Третьего энергопакета, применять который Россия до сих пор категорически не хотела и даже оспорила в ВТО, а также "обсуждать модели сотрудничества в том числе в рамках энергосоюза".

В Еврокомиссии вчера заявили "Ъ", что "не комментируют комментарии". Но, по словам собеседников "Ъ" в Брюсселе, его позиция в газовых отношениях с Москвой тоже ужесточилась. Теперь претензии ЕС к "Газпрому" не сводятся только к принципам ценообразования и соблюдению требований Третьего энергопакета. ЕС, много и не слишком результативно обсуждавший в последние годы снижение зависимости от российского газа, теперь может форсировать решение этой проблемы, перейдя от теории к практике. Например, для южной Европы потенциальным поставщиком мог бы стать Иран, предметные переговоры с которым по этому вопросу Еврокомиссия хотела бы провести уже в этом году, дождавшись снятия со страны международных санкций.