Украина уже начала закачивать газ в подземные хранилища

Украина с 11 апреля приступила к закачке природного газа в подземные хранилища для создания необходимого запаса топлива к отопительному сезону 2015-2016 гг., говорится в сообщении оператора ГТС госкомпании «Укртрансгаз».

«По оперативной информации, суточный режим закачки голубого топлива в украинские подземные хранилища газа составляет 39,8 млн куб. м. На аналогичную дату прошлого года закачка природного газа не осуществлялась», - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, за несколько дней в газовые хранилища было закачано около 100 млн куб. м голубого топлива.

«Закачка проходит в оптимальном технологическом режиме на двух газовых хранилищах», - добавили в «Укртрансгазе».

По состоянию на сегодняшнее утро в украинских газохранилищах находится 7,710 млрд куб. м газа, что на 6% больше показателей прошлого года.

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Как ранее сообщал УНИАН, на прошлой неделе глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о необходимости привлечения иностранного капитала в размере 1,5 млрд долларов для закачки газа в ПГХ в летний период.

Украина, завершая отопительный сезон, 30 марта прекратила отбор природного газа из подземных хранилищ, в которых оставалось около 7,7 млрд кубометров топлива. До следующего отопительного сезона около 7 месяцев, и, по различным оценкам, Украине необходимо накопить около 17 млрд куб. м газа.