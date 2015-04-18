«Энергоатом»: отключение блока Южно-Украинской АЭС не связано с американским топливом

Отключение 11 апреля энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС, где в опытной эксплуатации находится ядерное топливо компании Westinghouse, связано исключительно с работой электрической части оборудования, говорится в заявлении компании-оператора «Энергоатом».

В компании напомнили, что 11 апреля в 14:37 на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС под действием автоматической электрической защиты был отключен генератор.

«Вероятно, причиной отключения является потеря возбуждения генератора. Реакторная установка энергоблока №3 разгружена до 10% номинальной мощности. Замечания в работе реакторной установки отсутствуют», - говорится в сообщении «Энергоатома».

«Акцентируем внимание, что событие не имеет никакой связи с эксплуатацией топлива Westinghouse, а касается исключительно работы электрической части оборудования», - добавили в компании.

Согласно сообщению, оборудование первого и второго энергоблоков АЭС работает без замечаний в заданном режиме.

«Радиационный фон на промплощадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне природных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции. Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений», - подчеркивается в сообщении «Энергоатома».

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Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС - расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь - гидроагрегат №3).