Бывший глава Госфининспекции взял информацию о злоупотреблениях в «Энергоатоме» с потолка - заявление компании

Экс-председатель Государственной финансовой инспекции Николай Гордиенко путается в своих обвинениях в адрес госкомпании «Энергоатом», а суммы якобы нанесенного государству ущерба он берет из так называемого "справочника Стеля" - источника недостоверных или вымышленных сведений.

Об этом сказано в заявлении "Энергоатома".

«8 апреля на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции уволенный за «ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, которое могло нанести ущерб интересам государства» председатель Госфининспекции Николай Гордиенко в очередной раз обвинил «Энергоатом» в коррупции. Но опять не смог привести доказательства или хотя бы сослаться на документы, которые бы выглядели более похожими на факты, чем на цифры, взятые из "справочника Стеля», - подчеркивают в компании.

В сообщении отмечается, что уволенный чиновник постоянно путается в показаниях. Пресс-служба отмечает, что 18 марта Гордиенко (уже отстраненный от должности) обнародовал заявление, что «проводится проверка «Энергоатома», «Атомкомплекта» и всех АЭС Украины, но уже обнаружены предварительные убытки по коррупционной схеме на сумму свыше 100 млн грн», при этом 22 марта экс-чиновник заявил, что в «Энергоатоме» украдено уже не 100, а 500 млн грн.

«8 апреля Гордиенко озвучил новую цифру злоупотреблений компании – 1,5 млрд грн и мимоходом дискредитировал работу своих бывших подчиненных, ведь не понятно, откуда взялась эта цифра и из чего она состоит», - добавили в «Энергоатоме».

Кроме того, сообщается, что Гордиенко заявлял о цинизме госкомпании, которая работала с российскими предприятиями во время военной агрессии России, но при этом умалчивал, что отказ от российского ядерного топлива означал бы полную остановку энергоблоков и разрушение энергосистемы страны.

Вместе с тем в «Энергоатоме» сообщают о продолжении масштабной программы импортозамещения, которая позволит значительно уменьшить объемы закупок российских товаров и услуг для эксплуатации отечественных АЭС.

Согласно сообщению пресс-службы, Гордиенко упрекал «Энергоатом» в незаконных выплатах ЗАО «Европейский страховой альянс», который был выбран как наиболее выгодный поставщик услуг по страхованию персонала компании благодаря наилучшему ценовому предложению. Также он сообщал о завышении стоимости услуг по охране и обороне АЭС, однако в госкомпании считают это естественным явлением, поскольку в условиях военной агрессии России повышение расходов на обеспечение безопасности АЭС является необходимым.

В то же время наиболее циничным передергиванием фактов в компании считают озвучивание «незаконного дохода» в 17 млн грн при реализации тепла для близлежащих с АЭС городов, которое преподносится как нанесение ущерба государству.

«Мы убеждены, что по заявлениям отстраненного и уволенного за «ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, которое могло нанести ущерб интересам государства» стоит сознательное желание Гордиенко и политиков, которые сегодня раскручивают его персону, не только нанести обиду, но и настроить против украинской власти весь 35-тысячный коллектив атомщиков, искусственно создать протестные настроения и дестабилизировать работу предприятия», - резюмировали в «Энергоатоме».

Как сообщал УНИАН, в начале марта вокруг должностных лиц в правительстве Арсения Яценюка разразился скандал. Кабмин инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства ведомства и отстранил его главу Николая Гордиенко от исполнения обязанностей за необъективность при проведении проверок ряда госпредприятий.

В ответ на это Гордиенко заявил о злоупотреблениях правительства Яценюка на сумму свыше 7,5 млрд грн. В большинстве случаев речь шла о злоупотреблениях на госпредприятиях - «Укрпоште», «Укргазвыдобуванни», «Энергоатоме» и «Нафтогазе».

Премьер-министр Арсений Яценюк сразу же среагировал на слова Гордиенко и обратился к генпрокурору Виктору Шокину с тем, чтобы ГПУ начала расследование по высказанным в адрес правительства обвинениям.

4 апреля Кабинет министров уволил Гордиенко с должности председателя Государственной финансовой инспекции.

10 апреля Верховная Рада поддержала протокольное поручение председателя парламента Владимира Гройсмана о создании рабочей группы по проверке заявлений о злоупотреблениях в правительстве.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.