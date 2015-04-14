Средняя стоимость импортного газа для Украины в марте составила $308,65 за тысячу кубометров

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Соответствующие данные были получены в результате анализа периодических таможенных деклараций, оформляющихся при транспортировке голубого топлива на территорию Украины.

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Как сообщал УНИАН, средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в феврале 2015 года составила 328 долл. за тысячу кубометров, или 8473 грн.

Украина с 11 апреля приступила к закачке природного газа в подземные хранилища для создания необходимого запаса топлива к отопительному сезону 2015-2016 гг. Суточный режим закачки голубого топлива в украинские подземные хранилища газа составляет 39,8 млн куб. м. На 11 апреля прошлого года закачка природного газа не осуществлялась.

По состоянию на утро 14 апреля в украинских газохранилищах находится 7,710 млрд куб. м газа, что на 6% больше показателей прошлого года.