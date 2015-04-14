The New York Times: «Газпром» предупреждает Европу о ценах на природный газ

Об этом сообщает Элисон Смейл в своей статье «Газпром» предупреждает Европу о ценах на природный газ», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

В своей речи в Берлине, глава «Газпрома», Алексей Миллер, сделал предупреждение, изложив новую рыночную динамику - ту, согласно которой Россия также ищет клиентов на покупку природного газа на востоке, в частности, в Китае, а не только в Европе.

Новые маркетинговые перспективы России и поиск Европейским Союзом альтернативных источников энергии были ускорены западными санкциями, наложенными на Россию за ее действия в Украине. Китай и Россия объявили о планах крупных новых поставок природного газа из Сибири в Китай, - хотя они еще не договорились о цене.

В то время как смещение фокуса «Газпрома» из Европы к Евразии, вероятно, займет многие годы, некоторые европейцы опасаются, что это может, в конечном итоге, привести к снижению жизненно важных поставок энергии на континент.

В Европе, где поставки российского газа были жизненно важны для таких стран, как Германия, с 1970 года, Европейская комиссия старалась не только диверсифицировать поставки, но также гарантировать, что отдельные организации несут ответственность за добычу, транспортировку и реализацию природного газа. Энергетический союз, созданный в феврале, направлен на поощрение более тесного сотрудничества 28 членов Европейского союза в обеспечении энергетической безопасности, в том числе диверсифицированных поставок по разумным ценам.

Эти усилия не понравились «Газпрому», который традиционно контролировал все от разведки месторождений природного газа до продаж – по различным ценам, которые колеблются в зависимости от истории, географии и других, часто непонятных критериев.

«Если Европейская комиссия будет настаивать на равных ценах», сказал Миллер, «тогда, конечно, как вы понимаете, базовой ценой не будет самая низкая цена. Это будет самая высокая цена».

Согласно информации на сайте «Газпрома», средняя стоимость газа за первые девять месяцев 2014 года - последний срок, на который имеются данные - была 12 509 рублей за тысячу кубических метров. Это цена для продаж за пределами бывшего Советского Союза, и составляет около $ 315 за тысячу кубометров по обменному курсу на конец отчетного периода, 30 сентября.

Миллер редко выступает публично или дает интервью иностранным журналистам. Он изложил замечания на конференции в Берлине, организованной Германским Советом по международным отношениям в Берлине и Валдайским клубом, неправительственной группой, которая объединяет западных специалистов по вопросам России и российских ученых и общественных деятелей.

Он также планировал встретиться с правительственными чиновниками Германии, которая является крупнейшим заказчиком поставок «Газпрома».

В настоящее время около четверти газа Европейского союза поступает из России, и, по крайней мере, половина этих поставок проходит через Украину. На конференции Александр Новак, министр энергетики России, в комментариях журналистам указал на то, что Россия хотела бы прекратить сотрудничество с Украиной, как только истечет срок текущего контракта о транзите через страну в 2019 году.

Эту дату россияне наметили для запуска «Турецкого потока», газопровода, который будет проложен из России по дну Черного моря до турецкой территории у границ Болгарии и Греции, членов Европейского Союза.

Президент Владимир Путин сделал неожиданное заявление прошлой осенью о том, что проект «Южный поток», другой черноморский трубопровод, который был разработан, чтобы поставлять газ из России в Болгарию, остановлен. Россия указала, что «Южный поток» стал коммерчески сомнительным, после того как Болгария не смогла дать необходимое разрешение для подводного строительства.

Этот эпизод увеличивает недоверие между Европейским Союзом и Россией в вопросе энергии, особенно с тех пор как глубокий холод охватил отношения в целом из-за аннексии Крыма Россией весной прошлого года и ее поддержки повстанцев, сражающихся с киевской властью в Восточной Украине.

Несмотря на давний спор между Брюсселем и Москвой из-за установления цен «Газпромом», и холод в отношениях прошедшего года, Миллер выразил готовность сотрудничать с Европейским Союзом.

«Доверие было подорвано, но мы надеемся, что оно будет восстановлено», сказал он. «Газпром» вполне уверен, что ничто не сможет помешать «Газпрому» и Европейскому Союзу оставаться важными и необходимыми партнерами на газовом рынке».