Кабмин выделил на программу энергоэффективности почти 500 миллионов гривень

Решение о выделении финансирования «Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы» закреплено постановлением правительства №177 от 8 апреля 2015 года.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №177 от 8 апреля 2015 года.

Согласно документу, данные средства будут перераспределены за счет остатка средств, поступивших в минувшие годы от Европейского Союза на реализацию программы «Поддержка энергетической стратегии в отрасли энергоэффективности и возобновляемых источников энергии».

Данным постановлением Кабмин также обязал Министерство финансов открыть Минрегиону соответствующую бюджетную программу, а Государственную казначейскую службу – перечислить указанные средства министерству.

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Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр - глава Минрегиона Геннадий Зубко сообщил, что правительство выделит 1,57 млрд грн на повышение энергоэффективности в жилом фонде. По его словам, объем средств, которые для этих целей выделит правительство напрямую, составит 343,5 млн грн. Из них 97,9 млн грн будет направлено на компенсации 30% тела кредита, полученного гражданами на утепление частных домов, 198 млн грн – на компенсацию 40% тела кредита на термомодернизацию многоэтажных домов и 47,6 млн грн – на компенсацию 20% кредита, взятого на покупку негазовых котлов. Еще 1,23 млрд грн будет предоставлено банками, участвующими в реализации указанных программ, среди которых государственные «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк», а также «Укргазбанк».

Справка УНИАН. По данным Минрегиона, потребление и потери тепловой энергии в большинстве многоквартирных домов в Украине в 3-3,5 раза превышают европейские стандарты потребления. При этом, по оценкам Госэнергоэффективности, на модернизацию жилого фонда Украины до 2020 года необходимо около 1 трлн грн. В то же время, по расчетам Института газа Национальной академии наук (НАН), сокращение потерь тепловой энергии в Украине вследствие теплосанации зданий может составить порядка 41%. В денежном эквиваленте экономия бюджетных средств оценивается на уровне 150-600 млрд грн.