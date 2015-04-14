МВФ прогнозирует рост цен на нефть до $73 за баррель только в 2019 году

Также ожидается рост цены в 2016 году на 8% с текущих примерно 50 долларов, следует из апрельского доклада фонда World Economic Outlook, передает Прайм.

"Цена на нефть уже не вернется к показателям октября 2014 года, но в среднесрочной перспективе до 2019 года ожидается сокращение ценника с 93 долларов (в 2014 году – ред.) за баррель до 73 долларов за баррель", - говорится в отчете.

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МВФ также улучшил прогнозы падения цен на нефть на 1,5 процентного пункта в 2015 году – на 39,6% с 41,1% (фонд исходил из того, что средневзвешенная цена на мировом рынке составит 50 долларов за баррель в 2015 году). Также улучшен прогноз роста цен на нефть в 2016 году, она подорожает на 12,9%, что выше предыдущего прогноза на 0,3 процентного пункта.

Напомним, сегодня торги на рынке нефти начались с резкого роста цен.