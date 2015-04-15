Цены на нефть продолжили рост: Brent уже торгуется по $59

На мировых торгах в среду, 15 апреля, цены на нефть продолжили рост на прогнозах снижения добычи нефти в США, передает Reuters.

Так, с начала торгов майский фьючерс на североморскую смесь Brent подорожал на 0,96% - до 58,99 доллара за баррель, на нефть марки WTI вырос на 0,49% - до 53,55 доллара за баррель.

Читайте такжеМВФ прогнозирует рост цен на нефть до $73 за баррель только в 2019 годуНапомним, Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) 14 апреля заявило, что добыча сланцевой нефти на крупнейших месторождениях страны в мае сократится на 57 тысяч баррелей в сутки. Ведомство впервые прогнозирует сокращение производства с начала публикаций ежемесячных отчетов о буровой деятельности в 2013 году. Добыча сланцевой нефти с 2010 года способствовала США повысить общий объем добываемого в стране "черного золота" более чем на 4 миллиона баррелей в сутки.