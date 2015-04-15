Один из богатейших людей мира создал собственную нефтяную компанию

Мексиканский магнат и миллиардер Карлос Слим, занимающий вторую позицию в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes, создал свою собственную нефтяную компанию, передает ПРАЙМ.

Новое "детище" Слима называется Carso Oil&Gas, компания образовалась путем слияния двух других активов миллиардера - Carso Infraestructura, Construccion y Perforacion и Condumex Perforaciones. Согласно опубликованному сообщению новой компании, ее активы составляют около 3,5 миллиарда песо (примерно 230 миллионов долларов), размещенных в 17,7 миллиона акций.

Читайте такжеСделка по Ирану сильно подорвет позиции России и обвалит цены на энергоресурсы - СМИОсновной бизнес Слима связан с телекоммуникационным рынком Мексики и стран Латинской Америки. Помимо компаний America Movil, Telcel и Telmex, главным активом предпринимателя является Grupo Carso, контролирующая ряд крупных мексиканских компаний.