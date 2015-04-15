Shell начала поставлять газ по $253 в Украину через Словакию - СМИ

09:30, 15 апреля 2015
Энергетика
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Реверс осуществляет зарегистрированная в Лондоне компания Shell Energy Europe. 

ЕС обеспечивает реверс газа в Украину / Фото УНИАН

Одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний британо-нидерландская Royal Dutch Shell с апреля этого года начала поставки природного газа в Украину в реверсном направлении.

Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщил чиновник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Непосредственно поставки осуществляет зарегистрированная в Лондоне трейдинговая компания концерна - Shell Energy Europe. Весь газ поступает в Украину через Словакию.

По словам чиновника, в апреле Shell поставит минимум 120-130 млн куб. м. Стоимость газа составляет около $253/тыс. кубометров.

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Как сообщалось, с октября 2014 года газ в Украину начала поставлять норвежская государственная газонефтяная компания Statoil.

Также газ из Европы в Украину поставляют RWE Supply&Trading (Германия), GDF Suez, E.ON Global Commodities (Германия) и другие трейдеры.

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