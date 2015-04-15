Shell начала поставлять газ по $253 в Украину через Словакию - СМИ

Одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний британо-нидерландская Royal Dutch Shell с апреля этого года начала поставки природного газа в Украину в реверсном направлении.

Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщил чиновник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Непосредственно поставки осуществляет зарегистрированная в Лондоне трейдинговая компания концерна - Shell Energy Europe. Весь газ поступает в Украину через Словакию.

По словам чиновника, в апреле Shell поставит минимум 120-130 млн куб. м. Стоимость газа составляет около $253/тыс. кубометров.

Читайте такжеГлава Нафтогаза: снизить цену на газ Россию вынудил реверс из Европы

Как сообщалось, с октября 2014 года газ в Украину начала поставлять норвежская государственная газонефтяная компания Statoil.

Также газ из Европы в Украину поставляют RWE Supply&Trading (Германия), GDF Suez, E.ON Global Commodities (Германия) и другие трейдеры.