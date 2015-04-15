Украинские ТЭС за неделю увеличили запасы дефицитного угля на 11%

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 5 по 14 апреля увеличились на 3% - до 741,46 тыс. тонн с 720,9 тыс. тонн, говорится в сообщении госкомпании «Укрэнерго».

Согласно сообщению, из общего объема топлива 281,16 тыс. тонн приходится на антрацитовые угли, которые в Украине в дефиците. При этом их запасы за неделю выросли на 11%.

Также сообщается, что по состоянию на 14 апреля в работе находилось 33 угольных энергоблока ТЭС общей мощностью 6 138 МВт.

Атомные электростанции работали на нагрузке в 9 682 МВт.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года в Украине наблюдались веерные отключения электроэнергии, которые были связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт.

Сейчас страна покрывает дефицит генерирующих мощностей в энергосистеме, осуществляя импорт электроэнергии из России.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.