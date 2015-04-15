Две энергокомпании Ахметова возьмут у «Ощадбанка» кредиты на 1,6 миллиарда гривень

Энергогенерирующие компании «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго», входящие в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, возьмут у государственного «Ощадбанка» два кредита по 800 млн грн каждый.

Об этом говорится в сообщениях компаний на сайте «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, «Западэнерго» и «Днепроэнерго» намерены привлечь указанные средства сроком на 3 года для пополнения оборотных средств.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля ДТЭК договорился с 88,59% держателями своих облигаций на сумму 200 млн долл. о реструктуризации задолженности.

«ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго» 25 декабря 2014 года заключили договор с «Ощадбанком» на привлечение кредитов на общую сумму 640 млн грн на три года.

ДТЭК в 2010 году выпустил еврооблигации на 500 млн долл. с погашением в 2015 году. Затем, в конце марта 2013 года, ДТЭК провел рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, разместив через свою «дочку» DTEK Finance PLC пятилетние евробонды с погашением в апреле 2018 года на 600 млн долл.

В середине сентября прошлого года «ДТЭК Днепроэнерго» заключило договор с «Ощадбанком» на привлечение 500 млн грн кредитных средств сроком на 1 год.

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Справка УНИАН. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

«ДТЭК Днепроэнерго» - один из ведущих производителей электроэнергии и тепла в Украине. В составе компании находятся три ТЭС в Запорожской и Днепропетровской областях с установленной мощностью 8 185 МВт. Доля ДТЭК в уставном капитале компании составляет 72,9%.

«ДТЭК Западэнерго» имеет в своем составе три ТЭС во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Установленная мощность электростанций компании – 4 707 МВт. Доля ДТЭК совместно с аффилированными компаниями в уставном капитале составляет 70,91%.