Война на Донбассе уже обошлась Газпрому в $6 миллиардов - Яценюк
13:17, 15 апреля 2015Энергетика
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Война против Украины обошлась в целом Газпрому в «минус» 6 млрд долларов, подсчитал Яценюк.
Газпром много потерял из-за агрессивной политики России / Фото УНИАН
Война на востоке Украины, развязанная пророссийски настроенными боевиками, стоила российскому газовому монополисту «Газпрому» порядка 6 млрд долл., сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Война против Украины обошлась в целом «Газпрому» в «минус» 6 млрд долл., - сказал Яценюк. – А ту схему поставок газа, которую мы выстроили в последний год, можно назвать энергетически независимой».
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