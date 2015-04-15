Война на Донбассе уже обошлась Газпрому в $6 миллиардов - Яценюк

Война на востоке Украины, развязанная пророссийски настроенными боевиками, стоила российскому газовому монополисту «Газпрому» порядка 6 млрд долл., сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Война против Украины обошлась в целом «Газпрому» в «минус» 6 млрд долл., - сказал Яценюк. – А ту схему поставок газа, которую мы выстроили в последний год, можно назвать энергетически независимой».

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