Украина сэкономила $3,4 миллиарда благодаря газу из Европы и отказу от посредников

Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы в прошлом году сэкономили 3,4 млрд долл. США, недоплатив российскому «Газпрому» сумму, которую «Газпром» думал, что он получит по контрактам, - сказал Яценюк. – Но благодаря тому, что мы заняли жесткую юридическую и экономическую позицию, российский «Газпром» недополучил доходы, которые хотел взыскать с украинских налогоплательщиков и на эти деньги закупить танки и ракеты – 3,4 млрд долл. Это то, что это правительство вместе с украинским народом сэкономило для страны и не перевело эти деньги стране-агрессору».

Читайте такжеЯценюк поручил Нацкомиссии, Нафтогазу и Минэнергоугля обосновать украинцам тарифы на газ

Кроме того, Яценюк отметил, что если раньше на украинском рынке работали «компании-посредники имени Фирташа-Левочкина», то сейчас это компании с мировым именем. «Сейчас это Statoil, Royal Dutch Shell, RWE, EON, Gas de France. Мы отказались от посредников. Это было непросто, но эту борьбу за прозрачность газового рынка мы выиграли. В том числе, благодаря принятию закона о рынке газа», - сказал глава правительства, добавив, что сегодня в Украине сформирован прозрачный и конкурентный рынок. И это является дополнительным аргументом в пользу Украины в рамках судебных разбирательств в суде Стокгольма по контракту на поставку и транзит газа.

Ранее УНИАН сообщал, что средняя стоимость импортного газа для Украины в марте составила $308,65 за тысячу кубометров.