Гидроэнергетики подготовили для Каневского района масштабный проект

Об этом заявил генеральный директор ПАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, комментируя ситуацию с задержкой начала строительства.

"Это очень масштабный инфраструктурный проект даже в масштабах государства", – отметил Игорь Сирота.

По его словам, для строительства – а оно продлится не менее 6,5 лет – будут привлечены около двух тысяч работников различных специальностей, из которых до 50% составят местные жители – из Черкасской области. «Укргидроэнерго» как заказчик будет настаивать на том, чтобы (как и ранее при строительстве Днестровской ГАЭС) не менее половины компаний-участников стройки регистрировались по месту нахождения объекта и уплачивали налоги в местный бюджет.

После запуска ГАЭС в эксплуатацию станция будет ежегодно отчислять еще около 30 млн грн налогов.

Кроме того, напомнил гендиректор «Укргидроэнерго», в проекте заложено 300 млн грн на социальные нужды города и района – решать, как распорядиться этими деньгами, будет местная громада на сессии.

"Над привлечением таких инвестиций, как правило, работают довольно долго. Мы трудимся над реализацией проекта Каневской ГАЭС уже более 2,5 лет и фактически уже проделали всю работу. За такие проекты в условиях децентрализации регионы будут достаточно жестко конкурировать. И хотя еще не все это понимают, думаю, что через год люди на Каневщине это прочувствуют", – отметил Игорь Сирота.

23–27 марта в Киеве работала группа экспертов Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка - вместе с украинскими гидроэнергетиками они обсуждали технико-экономические параметры проекта, вопросы техногенной безопасности, влияния работы ГАЭС на окружающую среду, социальные аспекты строительства. А после посещения экспертами будущей стройплощадки Каневской ГАЭС эти финансовые институции подтвердили свои намерения о совместной реализации проекта в Украине. В скором будущем планируется инициация проекта, подписание соответствующих соглашений с кредиторами и начало строительных работ.

"Есть большие надежды, что в этом году мы все же сможем начать строительство Каневской ГАЭС", – подчеркнул Игорь Сирота.

Проектом Каневской ГАЭС предусмотрено строительство 4-х гидроагрегатов, общей мощностью (в генераторном режиме) 1000 МВт. Их работа позволит выравнивать утренние и вечерние максимумы, а также ночные провалы в потреблении электроэнергии, улучшит режим работы атомных электростанций. А среднемесячная экономия угля оценивается в 43,8 тыс. т, или 3,9 млн долларов. И эта экономия будет увеличиваться – пропорционально росту объемов вырабатываемой электроэнергии.