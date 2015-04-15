Болгария намерена стать энергоцентром Европы и снять зависимость от российского газа

Болгария вскоре проведет лицензионный аукцион в отношении нефтегазовых месторождений в Черном море и рассчитывает стать одним из энергетических центров Европы, одновременно снизив зависимость от российского газа, заявил замминистра энергетики Болгарии Жечо Станков во время совещания министров энергетики ЕС 15 апреля в Риге, передает Reuters.

Читайте такжеБолгария хочет, чтобы Россия вместо "Южного потока" создала в стране газовый хабБолгария рассчитывала ранее на российский газопроводный проект "Южный поток", об отмене которого Москва сообщила в прошлом году, решив проложить газовую магистраль в Европу южнее, через Турцию. Болгария так и не получила официального уведомления о закрытии "Южного потока", совместная с Газпромом компания, в которой Болгарии принадлежит 50 процентов, еще существует, сообщил Станков.

София сместила приоритеты в сторону снижения почти полной зависимости от российского газа и создания на своей территории одного из европейских центров торговли энергоносителями.

"Мы хотим сменить направление на "юг-север". Мы заинтересованы в (газопроводах) TAP, TANAP и вертикальном коридоре", - сказал Станков, имея в виду направление газопроводов, потенциально проходящих по территории Болгарии.

Речь идет о продвигаемом Евросоюзом проекте Южного коридора для доставки газа из Азербайджана и других стран, кроме России, через Турцию.

"У Болгарии есть возможность стать чем-то вроде газораспределительного центра за счет стратегического географического положения и внутренней трубопроводной инфраструктуры", - считает Станков.

Он сообщил, что в ближайшие дни Болгария опубликует условия лицензионного аукциона по черноморским нефтегазовым блокам Силистар и Терес. По мнению аналитиков, запасы газа в Черном море слабо изучены и значительных объемов добычи не следует ждать ранее, чем через 10 лет.