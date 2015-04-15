Правительство намерено сократить потребление газа в 2015 году до 40 миллиардов кубометров

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы сегодня будем утверждать баланс газа на 2015 год, - сказал Яценюк. – За два года мы фактически сокращаем потребление газа на 10 млрд кубометров. Баланс газа, который предлагается, общий объем потребления будет 40 млрд кубометров».

Яценюк отметил, что уменьшение потребления газа объясняется сокращением потребления со стороны предприятий, пострадавших от военной агрессии России на востоке Украины. «Еще одна часть – непосредственно сокращение потребления населением. Энергоэффективность и уменьшение потребления энергоресурсов – это задача в целом для страны», - сказал Яценюк.

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Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ожидало, что общий объем потребления газа в стране в 2015 году составит порядка 40 млрд кубометров, при этом объем импорта оставался предметом обсуждения. Предположительный объем закупки газа по расчетам Минэнергоугля, должен был составить до 25 млрд кубометров. Источники поставки не назывались. Как подчеркивал министр энергетики Владимир Демчишин, потребление населением газа ожидалось на уровне 14 млрд (кубометров), ТКЭ – 6,8 млрд кубометров. Демчишин также отмечал, что первоначально объем потребления планировался на уровне 42 млрд кубометров.

Ранее УНИАН также сообщал, что Украина в 2014 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2013 годом на 16% - до 42,6 млрд куб. м с 50,4 млрд кубометров.