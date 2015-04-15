Первая очередь Днестровской ГАЭС позволит экономить 90 тысяч тонн угля ежемесячно - эксперты

Специалисты подсчитали, что когда в энергосистеме Украины ежедневно в пиковые часы вместо устаревших тепловых энергоблоков нагрузку несет один гидроагрегат Днестровской ГАЭС мощностью 324МВт, это позволяет экономить 30,2 тыс. тонн угля в месяц (порядка 2,7 млн долларов).

Таковы результаты расчетов экспертов, в частности, на основе анализа режимов работы ТЭС в 2014 году.

По информации «Укргидроэнерго», сегодня на Днестровской гидроаккумулирующей станции в работе находятся два агрегата. Соответственно, среднемесячная экономия угля ожидается на уровне 60,5 тыс. тонн (или 5,4 млн долларов). Когда в строй введут третий гидроагрегат (это должно произойти в начале 2016 года), то первая очередь Днестровской ГАЭС в составе трех агрегатов позволит экономить от замещения энергоблоков ТЭС почти 91 тыс. тонн угля, что составит порядка 8,2 млн долларов.

"Во время осенне-зимнего периода Днестровская ГАЭС сработала достаточно эффективно, обеспечивая значительные потребности в пиковой зоне, во время вечерних и утренних максимумов потребления", – отметил генеральный директор ПАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

При этом, по его словам, станция вместо регламентных 4,5–5 часов реально работала в генераторном режиме по 7–9 часов в сутки. Это также дало возможность минимизировать веерные отключения в зимний период.

После того как будет реализован проект строительства новой Каневской ГАЭС, работа четырех гидроагрегатов Каневской ГАЭС, суммарной мощностью 1000 МВт, позволит украинским энергетикам экономить до 43,8 тыс. т угля (около 3,9 млн. долларов). И эта экономия будет увеличиваться – пропорционально росту объемов вырабатываемой электроэнергии.

"Сегодня производство электроэнергии из воды наиболее дешевое и стабильное: здесь нет составляющих, в которых мы зависим от импорта (особенно российского) – угля, твэлов, газа, которые нужны для атомной и тепловой генерации, – обращает внимание Игорь Сирота. - Кроме того, работа гидроэнергетики позволяет оперативно маневрировать мощностями энергогенерации. Поэтому долю «водной» энергетики планируется увеличить с нынешних 7,5% до 15%".

В частности, в рамках стратегии развития гидроэнергетики наработано шесть крупных проектов, к примеру, строительство Каневской ГАЭС (с привлечением к финансированию Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ), достройку второй очереди ГАЭС на Днестре, а также возведение Каховской ГЭС-2 и каскада ГЭС в верхней части Днестра.

"И поскольку крупные проекты гидроэнергетики заложены в Энергостратегию Украины до 2030 года, мы надеемся на их адекватную поддержку со стороны как центральной власти, так и местных громад", – подчеркнул Игорь Сирота.