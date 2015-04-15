Правительство решило импортировать в этом году 25 миллиардов кубометров газа

Об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Да, баланс утвердили. Импорт – 25 (млрд кубометров - УНИАН)», - сказал министр.

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При этом Демчишин подчеркнул, что в прогнозе импорта газа импорт из России не учитывался. «Там не выделялась отдельная статья под «Газпром». В зависимости от условий покупки будем покупать тот (газ – УНИАН), который наиболее выгодный», - сказал министр.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство намерено сократить потребление газа в 2015 году до 40 миллиардов кубометров.