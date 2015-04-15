Балога раскритиковал правительство за нежелание экономить газ

Это свидетельствует, что правительство не озабочено проблемой разумного энергопотребление, считает лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

«Мы же бойкотируем все русское, говорим о санкциях, а сами не делаем ничего, чтобы уменьшить потребление газа. Вместо того, правительство говорит, что 40 миллиардов газа в год - это большая победа, потому что это на 10 миллиардов меньше, чем было 2 года назад», - отметил политик.

По его мнению, эти цифры нельзя считать результатом эффективного энергосбережения, ведь Украина за это время потеряла 20% всей экономики.

Читайте такжеПравительство решило импортировать в этом году 25 миллиардов кубометров газа«Хуже всего, что все эти игры с цифрами не делают нас сильнее. Потому что 40 миллиардов для Украины означает, что по меньшей мере 20 нам придется импортировать. Так я вам скажу - пока мы будем покупать столько газа, мы никогда не станем по-настоящему независимыми и конкурентными», - убежден политик.

Народного депутата также удивляет, что правительство даже не говорит о том, сколько газа стране необходимо в этом году сэкономить, а сколько - заместить,чиновники четко знают только, "сколько его нужно сжечь".

По его словам это означает, что государство и дальше не поощряет экономию газа, правительство и дальше стимулирует чрезмерное потребление энергоресурсов.

«И я не знаю, кто еще сюда должен прийти - МВФ, грузины, немцы, американцы, панамцы, вьетнамцы, чтобы они наконец поняли, что газ - это предмет роскоши в любом государстве. Нам нужны реальные реформы, а не манипуляции с цифрами. А прежде всего - люди, которые могут их проводить, потому что еще год популизма и нам уже не поможет никто», - считает Балога.