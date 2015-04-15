Долг потребителей газа перед «Нафтогазом» за неделю вырос почти на 15%

Это на 14,7%, или на 2,9 млрд грн, больше показателя прошлой недели, говорится в сообщении государственного энергохолдинга.

«Рост задолженности ТКЭ и ТЭЦ на протяжении третьей недели месяца является типичным и объясняется оформлением актов приема-передачи объемов газа, потребленного в марте текущего года, а расчеты населения за услуги по поставке тепловой энергии в предыдущем месяце осуществляются до 20-го числа текущего месяца», - говорится в сообщении НАК.

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В компании отметили, что один из крупнейших должников за газ - компания «Киевэнерго», подконтрольная бизнесмену Ринату Ахметову, за неделю увеличила задолженность на 60% - до 3,5 млрд грн.

Кроме того, в компании сообщают, что наибольшая суммарная просроченная задолженность за потребленный газ накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Донецкой (4 млрд грн), Днепропетровской (3,3 млрд грн), Луганской (0,9 млрд грн), Харьковской (1 млрд грн) и Запорожской (0,6 млрд грн) областей.

«Средний уровень расчетов в 2015 году за природный газ по предприятиям ТКЭ за последнюю неделю уменьшился с 82% до 60%», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, повысила с 1 апреля текущего года цену на газ для предприятий теплокоммунэнерго, производящих тепло для населения, в 2,2 раза – до 2 934 грн за тысячу кубометров топлива.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.