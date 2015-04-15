«Нафтогаз» перевел «Газпрому» $20 миллионов предоплаты за газ по новому контракту

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК.

Как отметили УНИАН в компании, осуществление предоплат «Газпрому» не зафиксировано какими-либо графиками и носит ситуативный характер.

«Перечисляем «Газпрому» деньги, когда считаем, что нужно пополнить баланс газа», - отметили в пресс-службе компании.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» 2 апреля перевел российскому «Газпрому» первый транш в размере 30 млн долл. в качестве предоплаты за поставки природного газа по новому контракту.

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Вечером 1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров. По словам министра энергетики Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины сегодня составляет около 270 долл. за тыс. кубометров.

При этом министр заявил, что Украина продолжит закупки газа на европейском рынке, несмотря на снижение цены на российское топливо.