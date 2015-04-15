Цены на нефть Brent превысили $60 за баррель

В частности, по состоянию на 17.18 нефть марки Brent с поставками в мае подорожала на 3,06% и торговалась на отметке $60,64 за баррель, передает Газета.ru.

К этому времени майские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 1,22%, до $53,94 за баррель.

Рост нефтяных котировок объясняется обращением Ирана к ОПЕК с просьбой понизить квоты на добычу нефти.

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Ранее УНИАН сообщал, что на мировых торгах в среду, 15 апреля, цены на нефть продолжили рост на прогнозах снижения добычи нефти в США майский фьючерс на североморскую смесь Brent подорожал на 0,96% - до 58,99 доллара за баррель, на нефть марки WTI вырос на 0,49% - до 53,55 доллара за баррель.