Цены на нефть поднялись выше $63

Утром 16 апреля баррель нефти марки Brent котируется на уровне выше 63 доллара. Это самый высокий показатель, зафиксированный в 2015 году, сообщает Радио Свобода.

В целом на рынке нефти продолжается тенденция к снижению цены. С конца июня 2014 года, когда котировки достигали 115 долларов за баррель, цены упали почти вдвое.

Нынешнее частичное восстановление на нефтяном рынке помогло валютам стран, в значительной мере зависимых от «черного золота».

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Российская валюта, на пике ее обесценивания в декабре 2014 года находившаяся на уровне 80 рублей за доллар и 100 за евро, сейчас ощутимо усилилась. Текущие котировки составляют менее 50 рублей за доллар и менее 53 - за евро.