Миллер предложил GDF и Gasunie участие в проектах по "газовой изоляции" Украины

В центральном офисе ОАО «Газпром» 15 апреля состоялась рабочая встреча главы российского монополиста Алексея Миллера и специального уполномоченного представителя президента компании GDF SUEZ по газу Жана-Франсуа Сирелли а также президента и председателя правления компании Gasunie Хана Феннема, сообщается на сайте "Газпрома".

Читайте такжеМиллер признал, что модель работы "Газпрома" в Европе разваливается"Стороны рассмотрели текущие вопросы и перспективы развития сотрудничества в газовой сфере. Особое внимание было уделено поставкам газа во Францию и другие европейские страны. В частности, речь шла о «Северном потоке». Было подчеркнуто, что этот газопровод, который проложен из России в Европу, минуя транзитные страны, является одним из наиболее надежных и эффективных каналов поставок российского газа европейским потребителям", - говорится в сообщении.

Стороны также "обсудили риски, связанные с поставками газа через территорию Украины". Как говорится в сообщении, стороны сошлись во мнении, что "на сегодняшний день очевидна необходимость создания дополнительных альтернативных маршрутов для поставок газа европейским потребителям", а также обсудили перспективы развития взаимодействия в области сжиженного природного газа (СПГ).

Читайте такжеНовый удар по "Газпрому": Еврокомиссия получит право влиять на его контрактыGasunie — европейская газовая инфраструктурная компания, обладающая одной из крупнейших газопроводных сетей высокого давления в Европе общей пропускной способностью около 125 млрд. куб. м в год. В 2008 году Gasunie зарегистрирована в качестве акционера Nord Stream AG (доля в капитале — 9%).

GDF SUEZ — одна из крупнейших энергетических компаний Европы, образованная в 2008 году в результате слияния компаний Gaz de France и SUEZ. GDF SUEZ работает в области электроэнергетики, реализует проекты в сфере разведки, добычи, переработки и сбыта природного газа. Сотрудничество между «Газпромом» и GDF SUEZ в области газоснабжения началось в 1975 году. В 2006 году «Газпром» и GDF SUEZ подписали Соглашение о продлении до 2030 года всех трех действующих контрактов на поставку российского природного газа во Францию. Кроме того, была достигнута договоренность о поставках компании GDF SUEZ дополнительных объемов газа по «Северному потоку».

«Северный поток» - газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год, проложенный по дну Балтийского моря из России в Германию. Газопровод протяженностью 1224 км состоит из двух ниток. Оператором проекта «Северный поток» является совместное предприятие Nord Stream AG (ОАО «Газпром» — 51%, Wintershall Holding GmbH и E.ON Global Commodities — по 15,5%, Gasunie и GDF Suez — по 9%).