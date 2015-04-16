Южно-Украинская АЭС отремонтировала блок №3 и подключила его к сети

Южно-Украинская АЭС 15 апреля подключила блок №3 к энергосистеме после устранения замечаний в работе турбинного оборудования, которые не влияют на безопасность станции, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

«Оборудование первого и второго энергоблоков работает без замечаний в заданном режиме», - говорится в сообщении госкомпании.

«Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находился на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции, и на 15 апреля составляет 11 мкР/ч. Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений», - сообщили в «Энергоатоме».

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Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).