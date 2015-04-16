Оккупанты признали: Крым будет зависеть от украинской электроэнергии еще минимум 4 года

Создание генерации на территории оккупированного Россией Крыма для минимизации рисков от поставок электроэнергии из Украины будет завершено в ближайшие три-четыре года, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передают "Новости Крыма".

«Сейчас энергосистема Крыма работает по временной схеме… Для минимизации рисков, связанных с подачей электроэнергии с территории Украины, будут реализованы крупные проекты по созданию генерирующих и сетевых объектов. Эта работа должна быть завершена в ближайшие три-четыре года», - сказал он.

Читайте такжеУкраина повысит цену на электроэнергию для оккупированного КрымаКроме того, глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что первый переток электроэнергии из Краснодарского края на полуостров планируется осуществить к концу года. «Мы планируем к концу года получить первый переток из Кубани в Крым», — сказал Новак, подчеркнув, что сетевые компании должны взять эту работу под особый контроль.

Россия планирует ввести первую очередь энергомоста из Краснодарского края в аннексированный Крым по дну Керченского пролива до 25 декабря 2015 года, ее мощность составит 350-400 МВт. Планировалось также построить две новые ТЭС на полуострове, но в виду обвала российской экономики на фоне санкций Запада эти проекты откладываются на неопределенный срок.