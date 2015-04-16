Суд обязал «Укргаз-Энерго» Фирташа вернуть государству более 283 миллионов гривень

Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Украины и принял решение о взыскании в пользу "Родовид банка" (99,99% принадлежит государству) более 283 млн грн, незаконно полученных ЗАО «Укргаз-Энерго», которое СМИ связывают с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Реализуя конституционную функцию представительства граждан и государства в суде, Генеральная прокуратура Украины обратилась с иском о взыскании в пользу ОАО «Родовид банк» (99,99% которого принадлежит государству) более 283 млн грн, незаконно полученных ЗАО «Укргаз-Энерго», которое СМИ связывают с Фирташем », - говорится в сообщении.

В ГПУ отмечают, что исковые требования обоснованы тем, что на основании договора срочного банковского вклада указанное общество разместило на депозите банка 552 млн грн под 9% годовых. Однако в дальнейшем сторонами безосновательно была увеличена процентная годовая ставка до 48% годовых, что позволило коммерческой структуре незаконно получить дополнительные 283 млн грн.

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«Противоправность повышения процентной ставки подтверждена судебными решениями, которыми дополнительное соглашение к договору банковского вклада признано недействительным. Однако указанные средства банковскому учреждению возвращены не были», - сообщает пресс-служба ГПУ.

Несмотря на эти обстоятельства, хозяйственный суд г.Киева в удовлетворении иска прокурора отказал.

«И только благодаря последовательной позиции органов прокуратуры по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Киевский апелляционный хозяйственный суд согласился с обоснованностью доводов иска и 14.04.2015 решение местного хозяйственного суда отменил», - отмечают в ГПУ.

Одновременно апелляционный суд принял новое решение, которым удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Украины. Решение суда вступило в законную силу и подлежит исполнению.