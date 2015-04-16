Bloomberg назвал, кто победил и проиграл от падения цен на нефть

Американская аналитическая компания Bloomberg New Energy Finance исследовала ситуацию на мировом рынке нефти: какие страны больше всего заработали на обвале вдвое цен на топливо с июня 2014 года, а какие ‒ понесли потери. Инфографика и результаты экспертного анализа опубликованы на сайте издания.

Так, европейские страны получили "доход" от обвала цен $300 млрд, а азиатские — почти $400 млрд. В свою очередь США "дополучили" $180 млрд.

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«Я считаю, что мы живем в эпоху снижения цен на нефть в среднесрочной перспективе, а также в долгосрочной перспективе. У нас есть дешевая нефть, дешевый газ, дешевые возобновляемые источники энергии. Мы, безусловно, живем в эпоху, когда поставки не ограничены»,‒ отметил глава Bloomberg New Energy Finance Майкл Ляйбрайх.

Как сообщал УНИАН, утром 16 апреля баррель нефти марки Brent стоил более $63 - это самый высокий показатель, зафиксированный в 2015 году. Затем нефть стала дешеветь. В целом на рынке нефти продолжается тенденция к снижению цены. С конца июня 2014 года, когда котировки достигали $115, цены упали почти вдвое. Нынешнее частичное восстановление на нефтяном рынке помогло валютам стран, в значительной мере зависимых от «черного золота».