Украина за две недели сократила импорт газа из ЕС на 6%

Украина с 1 по 15 апреля сократила импорт природного газа из ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца на 6% - до 593 млн куб. м с 632 млн куб. м, говорится в сообщении оператора ГТС Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, по состоянию на сегодняшнее утро суточный объем импорта природного газа с территории Евросюза составляет 39,9 млн куб. м, в частности, из Словакии – 38,5 млн куб. м, Польши – 1,4 млн куб. м.

Импорт из Венгрии уже более недели практически отсутствует. По данным венгерского оператора ГТС компании FGSZ, суточные объемы поставок газа в Украину составляют 4,9 тыс. кубометров.

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Как ранее сообщал УНИАН, Украина с 11 апреля приступила к закачке природного газа в подземные хранилища для создания необходимого запаса топлива к отопительному сезону 2015-2016 гг. За несколько дней в газовые хранилища было закачано около 100 млн куб. м голубого топлива.

На прошлой неделе глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о необходимости привлечения иностранного капитала в размере 1,5 млрд долларов для закачки газа в ПГХ в летний период.