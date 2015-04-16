ОПЕК пересмотрела прогноз мирового спроса и цен на нефть в этом году

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пересмотрела прогноз мирового спроса на нефть в текущем году, передает «Газета.Ru» со ссылкой на доклад картеля.

Так, мировой спрос на нефть ожидается на уровне 92,45 млн баррелей ежесуточно, что на 1,17 млн баррелей превышает показатель прошлого года.

Читайте такжеBloomberg назвал, кто победил и проиграл от падения цен на нефтьПо мнению ОПЕК, улучшение экономической ситуации в еврозоне и меры по стимулированию экономического роста в КНР в ближайшие месяцы окажут поддержку ценам на сырьевые товары.

Оценка спроса по итогам 2014 года была улучшена на 80 тыс. баррелей в день по сравнению с мартовским показателем, до 91,28 млн баррелей в день.

В первом квартале этого года суточный спрос, по данным ОПЕК, составил 91,41 млн баррелей, что на 60 тыс. баррелей превышает предыдущий прогноз.