Украина потратила $1 миллиард на поставки газа на неподконтрольные территории - Яценюк
15:53, 16 апреля 2015Энергетика
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Украина потратила 1 млрд долл. на поставку газа на неподконтрольные украинским властям территории, не получив при этом соответствующий оплаты.
Поставки газа на неподконтрольные территории обошлись в $1 млрд - Яценюк / Фото УНИАН
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета.
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«Мы потратили 1 млрд долл. США на поставку газа на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей, а назад получили ноль. Там счета не платят. Для того чтобы люди не замерзли, мы должны это делать, потому что там украинские граждане», - сказал Яценюк.
Ранее УНИАН сообщал, что "ДНР" и "ЛНР" оплачивают "Нафтогазу" всего 20-25% поставок газа.
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