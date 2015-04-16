Украина потратила $1 миллиард на поставки газа на неподконтрольные территории - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета.

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«Мы потратили 1 млрд долл. США на поставку газа на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей, а назад получили ноль. Там счета не платят. Для того чтобы люди не замерзли, мы должны это делать, потому что там украинские граждане», - сказал Яценюк.

Ранее УНИАН сообщал, что "ДНР" и "ЛНР" оплачивают "Нафтогазу" всего 20-25% поставок газа.