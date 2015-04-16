Почем газ для населения

На последнем заседании правительства премьер Яценюк поставил огромному количеству чиновников, казалось бы, простую задачу: объяснить, как сформировали рыночную цену на газ для населения.

За выполнение задачи отвечают многие, начиная от руководителей газовых компаний, заканчивая главами администраций и мэрами городов. Но особый спрос с троих – главы НКРЭК Вовка, главы «Нафтогаза» Коболева и министра энергетики Демчишина.

Несмотря на кажущуюся простоту, задача крайне сложна. При чем Арсений Петрович усложнил самым необычным образом – рассказал, как он сам высчитал рыночную цену газа. По словам премьера, он взял среднюю цену импортируемого природного газа и умножил на курс доллара, добавил рентные платежи, добавил транспортировку и умножил на налог на добавленную стоимость. Вышло 9,6 тыс. за тысячу кубометров голубого топлива.

По логике премьера, над людьми пока смиловались. Ведь в отопительный сезон население будет оплачивать тысячу кубометров газа по цене 3600 грн. Если, конечно, уложиться в лимит потребления - 200 куб. газа в месяц.

Все что выше – придется умножать на 7,2 тыс. грн за тысячу кубов голубого топлива…

Одним словом, правительство вправе объяснять и требовать это от других. Но нельзя объяснить не объяснимое.

К примеру, почему же до этого главный знаток газового дела Коболев с голубых экранов неоднократно заявлял, что по его формуле газ для населения должна составлять 5 тыс. грн за тысячу кубических метров.

Подробностей о формуле нефтегазовый «вундеркинд» не предоставил, лишь сказал, что стоимость 1 тыс. кубометра украинского газа составляет около 4200 грн. Можно лишь догадываться, что такое украинский газ и что к этой сумме стоит приплюсовать НДС, акциз и прочий абсцисс и набежит 5 тыс грн. Но 5 тыс. это уж никак не 7,2 тыс. грн, правда?

Кроме того, Коболев сообщил: население вместе с предприятиями ЖКХ сжигает 21 млрд. газа, а собственная добыча составляет около 20 млрд. куб. Из этих 20 млрд. куб – 7 млрд. приходится на частные компании.

Министр энергетики Демчишин, выступая в Верховной Раде 10 апреля, приоткрыл занавесу о «газовой» формуле. По его словам, к 12,8 млрд. газа, которые добывает «Укргазвыдобування», следует приплюсовать 9 млрд. импортного голубого топлива. Смешивая импортный по 300 долларов и отечественный от «Укргаздобычи» получится средняя стоимость газа для населения – 4,5 тыс. грн. К этой сумме следует приплюсовать 660 грн за транспортировку голубого топлива, 90 грн за учет, 20% НДС (непонятно, на какую сумму) и 4% акциза. Получим чуть больше 5 тыс. грн.

Есть еще важное уточнение от Демчишина: непосредственно население сжигает около 14 млрд. газа. Еще 6,8 млрд. газа – предприятия ЖКХ.

В этих формулах – тысяча нестыковок и куча непонятностей. И кто, какие аргументы не приводил, все они весьма сомнительны. Сомнительны по одной причине – слишком много неизвестных.

Во-первых, никто четко не говорит, сколько газа добывает именно государственная компания «Укргазвыдобування». К примеру, министр называет 12,8 млрд.

Глава «Нафтогаза» предлагает газ «Укргазвыдобування» считать по формуле – 20 млрд. минус 7 млрд. частных компания и минус пару миллиардов по договорам о совместной деятельности. Вопрос - сколько тогда добывает госкомпания?

Кстати, начальник планово-экономического управления «Укргазвыдобування» Алексей Биличенко недавно на круглом столе в МЦПД заявил, что они добывают 15 млрд. голубого топлива. А частники – всего 3 млрд.

Получается, что идет какая манипуляция с отечественным газом. Ну подумаешь – милиард туда, миллиард – сюда. Все равно народ схавает.

Идем дальше. Второй не менее важный вопрос - какая себестоимость добычи отечественного голубого топлива? Демчишин в парламенте заявил, что себестоимость составляет 510 грн. Однако в Государственной фискальной службе считают, что из-за пробелов в законодательстве подсчитать себестоимость добычи украинского газа не представляется возможным. И все потому, что Минфин уже 20 лет не может разработать базовый закон о бухучете в газовой отрасли, а Минэнергоугля не ведет учет и контроль выполнения инвестиционных обязательств.

«И я не знаю, каким образом на сегодняшний день предприятия формируют свои издержки и как они подсчитывают свои доходы», - отметил начальник управления ресурсных, рентных и неналоговых платежей Департамента налогообложения юридических лиц ГФС Александр Шумский.

И последней вопрос. Моральный. Какие административные расходы «Нафтогаза»? Что мы о них знаем? Да, ничего. Может была информация, что огромный дефицит «Нафтогаза» заставил урезать свои аппетиты, продать шикарные санатории или пересесть на более скромные автомобили? Нет. Ничего не изменилось. И санатории остались, и люксовые авто не пропали.

А что со газовыми схемами Курченко? Они остались или канули в Лету? Народные депутаты в обращении в Генпрокуратуру пишут, что остались.

Может быть ситуация прояснилась бы, если «Нафтогаза» свой финплан показал. Но он его хранит за семью замками, как Кащей Бессмертный свое яйцо.

Почему это так важно? Ну а зачем народ должен оплачивать чьи-то «хотелки». Ведь в новейшей истории нефтегазового холдинга все было. Родоначальник «Нафтогаза» Бакай так шиковал, что у даже у Азарова, судя по пленкам Мельниченко, слюни текли. Ивченко оскандалился с новогодними снегурочками, а Дубина – получением 30 млн. премией. И это то, что известно. А сколько еще неизвестно?

С такими расходами тариф на газ всегда будет заоблачный. И ни одна формула не объяснит, почему газ, который принадлежит народу, этот народ продает себе за такие бешенные деньги.

Николай Бабич