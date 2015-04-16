Цены на нефть снова снижаются

К 15.50 фьючерсы на Brent подешевели на $1,01 до $62,31 за баррель, ранее поднявшись до $63,29, а фьючерсы на WTI подешевели на $1,07 до $55,32, достигнув в среду максимального с начала года уровня $56,69, передает Reuters.

С начала апреля цены поднялись на 15 процентов, вернувшись к февральским показателям.

Цены стали расти в среду после сообщения о повышении запасов нефти в США, которое было не столь сильным, как предполагали аналитики. По данным Управления энергетической информации, на прошлой неделе запасы выросли на 1,3 миллиона баррелей при прогнозе повышения на 4,1 миллиона.

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"После вчерашнего 5-процентного ралли мы смотрим на рынок нефти с чрезвычайным оптимизмом. Рост был связан в первую очередь с сокращением добычи в США", - говорится в отчете Phillips Futures.

По мнению технического аналитика Рейтер Вана Тао, Brent в ближайшем будущем может подорожать до $70, но за этим может последовать быстрое падение. Аналитики напоминают, что предложение на мировом рынке нефти продолжает превышать спрос.

Мировому рынку нефти понадобится больше времени, чем прогнозировалось, для достижения баланса спроса и предложения в связи с ростом поставок из стран ОПЕК и возможным увеличением экспорта из Ирана, говорится в отчете Международного энергетического агентства (IEA).

ОПЕК повысила прогноз спроса на свою нефть в этом году, так как отказ организации от поддержания мировых цен путем снижения добычи начинает отражаться на других производителях.