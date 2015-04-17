Цены на нефть Brent поднялись выше $63 за барель
По состоянию на 7.19 стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent стоила 63,45 доллара за баррель
Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI достигла 56,22 доллара за баррель, передает Прайм.
В четверг ОПЕК заявила об улучшении прогноза по мировому спросу на нефть в 2015 году на 80 тыс. баррелей в день - до 92,45 млн баррелей в сутки, что на 1,17 млн баррелей превышает показатель 2014 года. При этом организация продолжила превышать установленную на заседании в ноябре 2014 года квоту добычи в 30 млн баррелей в день - добыча ОПЕК в марте составила 31,488 млн баррелей в сутки.
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Добыча нефти выросла в основном в Ираке и Саудовской Аравии, отмечается в докладе. Добыча нефти ОПЕК без учета данных по Ираку в марте составила 28,14 млн баррелей в день, что на 658 тыс баррелей в день больше предыдущего месяца. Общая добыча ОПЕК выросла в отчетном месяце на 1,21 млн баррелей нефти в день.
"Стратегия ОПЕК по оказанию давления на производителей с высокими затратами работает, но, кажется, что отдельные члены (организации - ред.) отдалились от этой цели и вместо этого производят столько, сколько они могут", - заявил агентству Reuters аналитик и эксперт по ОПЕК в компании IHS Джэми Вебстер.