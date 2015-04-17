Цены на нефть Brent поднялись выше $63 за барель

Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI достигла 56,22 доллара за баррель, передает Прайм.

В четверг ОПЕК заявила об улучшении прогноза по мировому спросу на нефть в 2015 году на 80 тыс. баррелей в день - до 92,45 млн баррелей в сутки, что на 1,17 млн баррелей превышает показатель 2014 года. При этом организация продолжила превышать установленную на заседании в ноябре 2014 года квоту добычи в 30 млн баррелей в день - добыча ОПЕК в марте составила 31,488 млн баррелей в сутки.

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Добыча нефти выросла в основном в Ираке и Саудовской Аравии, отмечается в докладе. Добыча нефти ОПЕК без учета данных по Ираку в марте составила 28,14 млн баррелей в день, что на 658 тыс баррелей в день больше предыдущего месяца. Общая добыча ОПЕК выросла в отчетном месяце на 1,21 млн баррелей нефти в день.

"Стратегия ОПЕК по оказанию давления на производителей с высокими затратами работает, но, кажется, что отдельные члены (организации - ред.) отдалились от этой цели и вместо этого производят столько, сколько они могут", - заявил агентству Reuters аналитик и эксперт по ОПЕК в компании IHS Джэми Вебстер.