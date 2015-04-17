Беларусь решила стать инвестором нефтяной отрасли Эквадора

09:42, 17 апреля 2015
Энергетика
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В течение первого года инвестиции Минска будут на уровне $100 млн. При этом госдолг Беларуси, который нужно погасить в этом году, составляет $4 млрд.

Беларусь вложит инвестиции в нефтяную отрасль Эквадора / n1.by

«Белоруснефть» подписала соглашение о направлении инвестиций в нефтяную отрасль Эквадора, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Andes.

В частности, речь идет о месторождениях в провинции Пастаса на востоке Эквадора. Ожидается, что их разработкой, помимо белорусской компании, также займется чилийская Enap.

Читайте такжеРоссия рефинансирует платежи Беларуси по госдолгу в 2015 годуОбъем инвестиций в течение первого года составит $100 млн. Согласно заявлению эквадорской компании Petroamazonas, только разведывательные мероприятия обойдутся в сумму от $25 млн до $30 млн, а разработка месторождения — в $375 млн.

Ранее стало известно, что США сняли санкции с «Белоруснефти».

Напомним, в 2015 году Беларуси необходимо погасить внешний госдолг в размере 4 млрд долларов.

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