Беларусь решила стать инвестором нефтяной отрасли Эквадора
В течение первого года инвестиции Минска будут на уровне $100 млн. При этом госдолг Беларуси, который нужно погасить в этом году, составляет $4 млрд.
«Белоруснефть» подписала соглашение о направлении инвестиций в нефтяную отрасль Эквадора, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Andes.
В частности, речь идет о месторождениях в провинции Пастаса на востоке Эквадора. Ожидается, что их разработкой, помимо белорусской компании, также займется чилийская Enap.
Читайте такжеРоссия рефинансирует платежи Беларуси по госдолгу в 2015 годуОбъем инвестиций в течение первого года составит $100 млн. Согласно заявлению эквадорской компании Petroamazonas, только разведывательные мероприятия обойдутся в сумму от $25 млн до $30 млн, а разработка месторождения — в $375 млн.
Ранее стало известно, что США сняли санкции с «Белоруснефти».
Напомним, в 2015 году Беларуси необходимо погасить внешний госдолг в размере 4 млрд долларов.