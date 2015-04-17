Беларусь решила стать инвестором нефтяной отрасли Эквадора

«Белоруснефть» подписала соглашение о направлении инвестиций в нефтяную отрасль Эквадора, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Andes.

В частности, речь идет о месторождениях в провинции Пастаса на востоке Эквадора. Ожидается, что их разработкой, помимо белорусской компании, также займется чилийская Enap.

Читайте такжеРоссия рефинансирует платежи Беларуси по госдолгу в 2015 годуОбъем инвестиций в течение первого года составит $100 млн. Согласно заявлению эквадорской компании Petroamazonas, только разведывательные мероприятия обойдутся в сумму от $25 млн до $30 млн, а разработка месторождения — в $375 млн.

Ранее стало известно, что США сняли санкции с «Белоруснефти».

Напомним, в 2015 году Беларуси необходимо погасить внешний госдолг в размере 4 млрд долларов.