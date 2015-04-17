Альтернативная энергетика в Украине дорожает из-за девальвации гривни и закона "под окружение Януковича"

"В прошлом 2014 году на выплату тарифов по "зеленой энергетике" ушло 6,4 миллиарда гривен. В этом году эта сумма вырастет почти вдвое до 12 миллиардов гривень. Причина - не увеличение мощностей, а девальвация гривни, потому что "зеленый тариф" привязан к евро и его выплачивают в евро", - пояснил член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Андрей Герус, передает DW.

Хотя предприятия "зеленой энергетики" в Украине генерируют чуть больше 1% от всей выработанной электроэнергии, однако на "зеленый тариф" уходит около 10% от общей суммы средств, которые ГП "Энергорынок" выплачивает производителям электроэнергии.

Дороговизна украинской "зеленой энергетики" обусловлена высокими "зелеными тарифами", принятыми нацрегулятором в 2009 -2010 году в соответствии с законом, который, как утверждают критики, фактически писался под конкретных людей из окружения Януковича. Тогда самый высокий тариф в почти 47 евроцентов за произведенный киловатт-час получили солнечные электростанции, почти 97 процентов из которых на тот момент было сосредоточено в компании Activ Solar, которую эксперты и участники рынка связывают с семьей Клюевых, бывшим главой Администрации президента Андреем Клюевым и его братом, депутатом Сергеем Клюевым.

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Номинально Андрей и Сергей Клюевы являются лишь собственниками австрийской компании SLAV AG с годовым оборотом около 200 миллионов евро. Основная деятельность, согласно австрийской отчетностью - продажа оборудования для производства "зеленой" энергии.

Производители электроэнергии из альтернативных источников в Украине получили немалые льготы - они освобождались от налога на прибыль до 2020 года, а ввоз профильного оборудования и материалов не облагался НДС. Также по закону "О землях энергетики и правовом режиме специальных зон энергетических объектов", арендная плата за землю для них была уменьшена на 70 процентов. Хотя некоторые из этих льгот в прошлом году отменили, но основная преференция осталась - у производителей альтернативной энергии государство обязано выкупить всю произведенную ими электроэнергию по установленным тарифам.

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В законе про "зеленую энергию" от 2009 года была заложена норма о "местной составляющей" - начиная с 2012 года, удельный вес сырья и материалов украинского происхождения в стоимости строительства объекта электроэнергетики должен составлять не менее 15 процентов, а с 2014 года - не менее 50 процентов. Единственным участником рынка, который соответствует требованиям закона о "местной составляющей" в солнечной энергетике является компания Activ Solar.

Чтобы создать конкурентные условия в этой сфере, Национальная комиссия выступила с инициативой внести изменения в действующий закон. "Местную составляющую" НКРЕКП предлагает упразднить, заменив надбавкой в 10 процентов до "зеленого тарифа" тем, кто будет покупать для своих предприятий "зеленой энергетики" украинское оборудование. Также предлагается уменьшить тарифы для солнечной энергетики до 17 евроцентов за киловатт-час, ветроэнергетики до 10 евроцентов. Причем комиссия хочет на 15 лет сохранить для производителей альтернативной энергетики привязку тарифа к евро, мотивируя это тем, что эти компании брали кредиты именно в евро в международных финансовых структурах, в частности, в ЕБРР, и должны как-то рассчитаться по своим долговыми обязательствам.

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Профильная энергетическая ассоциация Украины предлагает, чтобы в изменениях к закону было прописано, что тариф определяется на открытом конкурсе и побеждает та компания, которая предложит самый низкий, а не как сейчас - когда тариф устанавливает сама Нацкомиссия. Однако производители против такого нововведения. "Если будут конкурсы по отбору - мы вернемся к коррупции: рынок будет вновь разделен - у ДТЭК - крупнейшая ветровая станция, у Клюевых - солнечные станции. И все будет так, как было", - возмущается директор компании "Сивашэнергопром" Андрей Немченко.

На изменения к закону о "зеленом тарифе" возлагают большие надежды инвесторы. Они надеются, что получить доступ к привилегированному тарифу будет значительно легче. "Иностранные инвесторы всегда сравнивают международные условия и тамошний "зеленый тариф" и украинский. До сих пор солнечным электростанциям предоставлялись значительные преференции, которых нет нигде в мире. Здесь надо учесть мировые тенденции и предложить производителям равные условия", - отметил директор EuroCape New Energy Питер О'Браєн. Он отметил, что впервые за последние годы инвесторов и производителей включили в рабочие группы по подготовке законодательных изменений.

В Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, надеются, что Верховная Рада в мае примет законодательные изменения, а с июля производители уже будут работать по новым правилам. Регулятор уверяет, что тогда "зеленая энергетика" в Украине будет доступной для всех, а не только для избранных.