«Надра Украины» не намерена отказываться от разработки месторождений сланцевого газа

Об этом сообщили УНИАН в компании.

Согласно сообщению, компания опровергает недостоверную информацию некоторых СМИ, которые 15 апреля сообщили, что «Надра Украины» намерена отказаться от участия в разработке сланцевых месторождений на указанных площадях.

«Несмотря на то, что в данной информации не приведено ни одной ссылки на компетентный источник или комментарий компании, «Надра Украины» официально информируют о том, что никаких решений об отказе от участия в ООО «Надра Юзовская» и ООО «Надра Олесская» компанией не принималось», - отмечается в сообщении.

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При этом компания подчеркнула, что украинское правительство, руководствуясь интересами государства, заинтересовано в сотрудничестве с иностранными инвесторами.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2013 года было подписано соглашение между компанией Shell и «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. «Надра Украины» владеет 90% «Надра Юзовская», в свою очередь малоизвестной компании «СПК-Геосервис» принадлежит 10%.

5 ноября 2013 года было подписано соглашение о намерении осуществлять добычу сланцевого газа на западе страны между американской нефтегазовой компанией Chevron и «Надра Олесская», которая также на 90% принадлежит кампании «Надра Украины».

Ранее УНИАН сообщал, что «дочку» компании «Надра Украины» хотят лишить возможности добывать газ на месторождении во Львовской области.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.