Добыча нефти в США достигла максимума с февраля 1973 года

Об этом говорится в отчете Американского института нефти (API), передает Прайм.

Согласно данным API, производство газоконденсата в США увеличилось в прошлом месяце на 9,1% - до рекордных 3 миллионов баррелей в сутки. Поставки нефти (мера спроса) в марте увеличились на 3,4% по сравнению с тем же периодом 2014 года - до 19,2 миллиона баррелей в сутки. Поставки бензина в отчетном периоде выросли на 2,9%, а поставки дистиллятов снизились на 1,7%. Спрос на авиатопливо вырос на 1,9%.

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"Производство нефти и газоконденсата в прошлом месяце остались на максимальных за последние десятилетий уровнях, несмотря на сокращение числа действующих буровых установок до минимального уровня за пять лет. Спрос на нефть продолжает демонстрировать здоровый рост по сравнению с началом прошлого года", - отмечает главный экономист API Джон Фелми (John Felmy).

Запасы нефти в США в марте выросли на 22% по сравнению с мартом 2014 года - до 468,7 миллиона баррелей, максимума для этого месяца с 1930 года. Запасы бензина в США выросли на 4,9% - до 231,8 миллиона баррелей, максимума для марта с 1988 года.

По данным американской нефтегазовой компании Baker Hughes, число буровых установок по добыче нефти и газа в марте снизилось на 17,8% - до 1,108 тысячи единиц. В годовом выражении показатель упал на 38,5%.

Объем нефтепереработки в стране в марте составил 15,9 миллиона баррелей в сутки (рост на 3,2%), что является рекордом для этого месяца года. Объем экспорта нефтепродуктов увеличился на 18% - до 4,6 миллиона баррелей в сутки, что также является рекордом.

Ранее УНИАН сообщал, что ОПЕК пересмотрела прогноз мирового спроса и цен на нефть в этом году.