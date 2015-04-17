Аксенов заявил, что часть переданных Россией в оккупированный Крым электрогенераторов "была похищена"

Об этом сообщил российский "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает Крым.Реалии.

«Часть генераторов была похищена. Мной дано поручение крымским подразделениям ФСБ и МВД. 28 электрогенераторов уже возвращено, четыре из них были проданы. Арестовано несколько человек по этому делу», – сказал Аксенов журналистам в Симферополе 16 апреля.

По его информации, Крым получил 1400 дизельных электрогенераторов и 13 мобильных газотурбинных электростанций мощностью 22 МВт каждая.

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«Ряд этих генераторов оказались у частных компаний, сетевых компаний. Вместо того, чтобы устанавливать в больницах, роддомах, те, кто отвечал за распределение техники, отдавали их своим друзьям и знакомым», – сказал Аксенов.

Он заверил, что как только будут налажены поставки электроэнергии в Крым через Керченский пролив все оборудование из Крыма вернут федеральному правительству.

Крымский полуостров снабжается электроэнергией с материковой Украины. В конце 2014 года на полуострове начались регулярные отключения электричества. Как пояснили тогда в Минэнерго Украины Крым был отключен от электричества из-за нарушения лимитов потребления электроэнергии.

Ранее УНИАН сообщал, что в Керчи исчезла стройплощадка, на которой Аксенов заложил капсулу с "письмом потомкам".