Украина хочет до конца года обойтись без импорта угля и электроэнергии

Украина, вынужденная из-за военной агрессии России на Донбассе импортировать уголь и электроэнергию, рассчитывает остаток 2015 года использовать только собственные энергоресурсы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на прямой телефонной линии в Кабинете Министров сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Александр Светелик.

«Ресурсы есть, но, если вдруг у нас не получится вывезти уголь с неподконтрольных территорий, а шахты по каким-то причинам работать не будут, импорт возможен», - сказал Светелик, добавив, что на днях НКРЭКУ подала на утверждение в Кабинет Министров прогнозный баланс потребления электроэнергии в Украине на 2015 год.

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«В балансе импорта электроэнергии нет», - ответил Светелик.

«Мы планируем, что все будет за счет наших ресурсов», - добавил он.

По словам замминистра, в 2015 году, согласно прогнозному балансу, тепловые электростанции Украины потребят 28 миллионов тонн угля, из которых на дефицитные марки придутся минимальные объемы.