Даты газовых переговоров Украины, России и ЕС на политическом уровне пока нет - Еврокомиссия

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщила представитель Европейской комиссии по энергетическим вопросам Анна-Каиса Итконен, комментируя газовые переговоры на экспертном уровне, которые прошли 16 апреля в Брюсселе.

"У нас еще нет конкретной даты для трехсторонней встречи на политическом уровне. Мы надеемся как можно скорее найти дату, которая устроит все стороны, но эксперты продолжают свою работу", - сказала она.

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Итконен сообщила, что в четверг стороны встретились, чтобы "обсудить оставшиеся открытые вопросы, которые включают цену на газ, объемы газа и финансовую поддержку Украине". "Относительно вчерашних переговоров я могу предоставить очень мало деталей, прежде всего, что они носили технический характер, а также то, что переговоры продолжаются", - сказала представитель ЕК по энергетическим вопросам.

При этом она отметила, что "был достигнут прогресс". "Переговоры продолжаются, и мы надеемся, что переговоры на политическом уровне состоятся очень скоро", - подчеркнула Итконен.

Как сообщал УНИАН, очередной раунд трехсторонних переговоров Украины, России и ЕС по спорным газовым вопросам, который должен был состояться в Берлине 14 апреля, был перенесен.