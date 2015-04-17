В Кремле признали, что больше всего от санкций пострадал нефтегазовый сектор

Наряду с финансами, именно нефтегазовый сектор, имея в виду его бюджетообразующее значение, оказался основной мишенью санкционного давления на Россию, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА "Новости".

Он также отметил, что вопросы с поставками зарубежного оборудования для добычи нефти стали инструментом давления на РФ.

Читайте такжеПутин признал, что России не стоит ожидать быстрого снятия санкций Запада"Оборудование для добычи углеводородов стало предметом, по сути, политической борьбы, политического торга. Наряду с финансами, именно нефтегазовый сектор, имея в виду его бюджетообразующее значение, оказался основной мишенью санкционного давления на Россию. Кроме того, из-за снижения мировых цен на нефть и девальвации рубля компаниям пришлось частично пересмотреть свою закупочную политику", - сказал Медведев 17 апреля на заседании президиума Совета по модернизации экономики.

Медведев подчеркнул, что необходимо мотивировать российские нефтедобывающие компании закупать отечественное оборудование, а при добыче нефти использовать нестандартные решения.

"Многие специалисты говорят, что время легкой нефти в прямом смысле этого слова, то есть, легко извлекаемой нефти, прошло. Добыча на существующих месторождениях постепенно падает, и чтобы поддерживать ее уровень, нужны новые нестандартные решения", — сказал премьер.