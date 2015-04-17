Нефть дешевеет после сообщения о росте ее добычи ОПЕК

Цены на нефть снижаются после сообщения ОПЕК о повышении добычи в марте, пишет Рейтер.

К 15.00 по киевскому времени фьючерсы на Brent подешевели на $0,07 до $63,91 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,23 до $56,48. По мнению технического аналитика Рейтер Вана Тао, Brent может подешеветь до $61,20, где найдет поддержку.

С начала апреля Brent подорожала более чем на 16 процентов за счет локальных войн на Ближнем Востоке и снижения добычи в США.

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Страны ОПЕК в марте увеличили добычу на 810.000 баррелей в сутки по сравнению с февралем до 30,79 миллиона. Крупнейший в мире экспортер Саудовская Аравия повысила добычу до 10,29 миллиона баррелей в сутки с 9,64 миллиона в феврале.

"Стратегия ОПЕК по оказанию давления на производителей с высокой себестоимостью работает, но отдельные участники организации, похоже, считают это не главным, а просто добывают как можно больше", - сказал аналитик IHS Джейми Вебстер.