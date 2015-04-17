«Энергоатом» хочет привлечь кредиты на 400 миллионов гривень
Компания планирует открыть две кредитные линии на 200 млн грн каждая.
Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, объявило тендерные торги по привлечению двух кредитов общей суммой 400 млн грн сроком на 1 год.
Об этом говорится в сообщении компании на веб-портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, «Энергоатом» планирует открыть две кредитные линии на 200 млн грн каждая.
Конечный срок подачи заявок на участие в тендере и раскрытие предложений – 19 мая 2015 года.
Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» в январе взял у «Укрэксимбанка» кредит на 750 млн грн сроком на 1 год и 70 млн грн у «Диамантбанка» также на год.
В конце марта компания заключила договор с «Ощадбанком» на привлечение 700 млн грн кредита, а также с «Альфа-Банком» - на 40 млн долл.
Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.