Швейцария выделила Житомиру 15,1 млн франков на энергоэффективные мероприятия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Житомире на рабочем совещании с руководством областного центра сообщила заместитель директора Швейцарского бюро сотрудничества Петра Видмер.

По ее словам, «Житомир за прошлый год провел впечатляющую работу по привлечению инвестиций на энергоэффективные мероприятия».

Гости заслушали презентацию первого заместителя Житомирского городского председателя Сергея Сухомлина о мерах по энергоэффективности, которые уже внедряются в городе и о привлечении иностранных инвестиций, которые будут способствовать развитию альтернативной энергетики и позволят внедрить инновационные технологии в системе тепло - и водоснабжения в городе.

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”Сейчас мы находимся на стадии подписания Меморандума о взаимопонимании. После его подписания мы будем работать над техническими условиями, над подготовкой тендерного пакета закупок”, - сказала Видмер.

На встрече прозвучало, что проект Швейцарского бюро сотрудничества чрезвычайно важен для Житомира.

”Он предусматривает финансовую помощь Житомиру, что в гривневом эквиваленте составляет почти 368 млн. грн, это, безусловно, большие средства. Они равны фактически трем бюджетам развития Житомира”, - сказал Сухомлин.

Как сообщал УНИАН, Житомир в 2015 году получит 15,1 млн швейцарских франков грантовых средств на энергосбережение. Среди мероприятий, которе будут внедряться в городе - термомодернизация садиков и реконструкция котельных. Предоставляемые средства - это безвозвратная финансовая помощь.